ヨネックス　テニスシューズ　エクリプション

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商品詳細
対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ 26.5cm購入後、数回の使用のため状態は良いほうだと思います。色は最新ではないですが、まだ現在も販売されているモデルになります。#YONEX#テニス#ソフトテニス
http://narcologia.ru/goods/stepchild640252.html
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