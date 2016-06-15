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ヨネックス　テニスシューズ　エクリプション
商品番号 X58215065859
商品名

ヨネックス　テニスシューズ　エクリプション
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ　26.5cm購入後、数回の使用のため状態は良いほうだと思います。色は最新ではないですが、まだ現在も販売されているモデルになります。#YONEX#テニス#ソフトテニス
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