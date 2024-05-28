オリックスバファローズ　ナイロントートバッグ

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即購入⭕未使用品ですがビニールから出して自宅保管しておりましたので「未使用に近い」としました。公式通販にて購入した商品です。思っていたよりも大きくて自分では使い道が無さそうですので使っていただける方にお譲りします。ファスナー閉開出来るバッグです。撥水加工が施されているそうです。使いはじめなら雨を弾いてくれると思います。最後の画像のように折りたたみ、プチプチ梱包でお送りする予定です。公式通販にも現在売られていますが定価(5700円)よりもお安くしました。いかがでしょうか？質問があればお気軽に。横約48センチ縦約35センチまち約18センチ多少の誤差はお許し下さい。野球チーム...オリックス・バファローズ種類...その他