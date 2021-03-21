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レア　横浜マリノス　ユニフォーム　93/94シーズン　初期モデル
商品番号 W30556796504
商品名

レア　横浜マリノス　ユニフォーム　93/94シーズン　初期モデル
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜マリノス93／94シーズン初期モデル。古くて元々あまりみかけませんでしたが、近年のサッカーユニフォームの高騰に伴いさらに見かけなくなりました。襟付きのレトロなユニフォーム。古着屋で購入しましたが、着用回数少ない為出品です。お好きな方是非。サッカーユニフォームカラー···ブルー丈···半袖チーム名/国内···横浜F・マリノスリーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···L実寸(約)肩幅-身幅51cm着丈69.5裄丈45状態…全体的な使用感とプリント劣化の為の剥がれあり。(写真参照)※古着の為状態を確認頂いた上で購入お願いします。
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