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☆数量限定品・美品☆ 2023 WBC 日本代表コインフォトミント　開幕
商品番号 G25360478639
商品名

☆数量限定品・美品☆ 2023 WBC 日本代表コインフォトミント　開幕
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。今回の出品商品は郵便局ネットショップ限定商品です。撮影のために開封しただけなので、商品状態にもご満足いただけると思います。〈商品説明〉2023WORLDBASEBALLCLASSIC™に出場した日本代表選手の集合写真商品になります。WBCロゴ、日本国旗をあしらったコインが付属いたします。数量限定2,500個販売価格28,000円MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約40.64x33.02cm素材：ウッドフレーム+紙コイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入り※WBCの許諾を得た正規品です。〈検索ワード〉WBCワールドベースボールクラシック大谷翔平オオタニさんダルビッシュヌートバーMVPエンゼルスコンプリートセット野球チーム···大リーグ・MLB
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