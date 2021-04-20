[新品]　コブラ　ユーティリティ　2本セット

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商品詳細
COBRA コブラKINGLTDxユーティリティ(ハイブリッド)21° 24° 2本セットfrex:R新品シンプルな顔で構えやすいです。アベレージヒッターはそのまま使うのも良いですし、ハードヒッターはリシャフトして使うのも良いと思います。バラ売りはしません。
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