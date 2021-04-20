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[新品]　コブラ　ユーティリティ　2本セット
商品番号 R43001547537
商品名

[新品]　コブラ　ユーティリティ　2本セット
ブランド名 コブラ
特別価格 税込 12,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COBRA　　コブラKINGLTDxユーティリティ(ハイブリッド)21°　24°　2本セットfrex:R新品シンプルな顔で構えやすいです。アベレージヒッターはそのまま使うのも良いですし、ハードヒッターはリシャフトして使うのも良いと思います。バラ売りはしません。
http://narcologia.ru/goods/Persia453588.html
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