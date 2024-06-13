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古銅　チベット仏C 3184g 　トヒチ　東さ5-1012②
商品番号 H24542562479
商品名

古銅　チベット仏C 3184g 　トヒチ　東さ5-1012②
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約32㎝変色、穴あき等傷みあります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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