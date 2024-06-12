横浜DeNAベイスターズ　スターナイト　2023 ユニフォーム 2枚セット

野球チーム···横浜DeNAベイスターズ2枚のセットですスターナイトで配布される大人用フリーサイズのユニフォームです。私は着用機会がありませんので、お譲りします。先ほど貰い、畳んで袋にしまっているので綺麗です。袖のカラーはイエローとブルーの2色です。ご購入後、6時間以内に発送可能です。



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