美品　北海道日本ハムファイターズ　グッズ　まとめ売り　クッション　クリアファイル

野球チーム...北海道日本ハムファイターズ種類...その他数年前にファイターズルームで頂いた陽岱鋼選手と西川遥輝選手のリバーシブルクッション、クリアファイル、ファイターズルームのＢ・Ｂアイマスク、BIGBOSSボブルヘッド、キーホルダーピンバッジ、応援用のスティックバルーンどれも未使用未開封です。クリアファイルは元々袋に入ってないです。在庫整理の為バラ売り不可#北海道日本ハムファイターズ #日ハム #ファイターズ #lovefighters #クリアファイル #ボブルヘッド #新庄剛志 #近藤健介 #中島卓也 #万波中正 #清宮幸太郎 #松本剛 #上沢直之 #杉谷拳士 #渡辺諒 #陽岱鋼 #伊藤大海



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