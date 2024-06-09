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PUMA ゲームウェア イタリア FIGC
商品番号 Q30104586434
商品名

PUMA ゲームウェア イタリア FIGC
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はサッカーのゲームウェアです。今流行っているゲームシャツとは違いロングスリーブで生地も全く違うのでゲームシャツとは別のかっこよさがあります。シティーファッションで使うもよし、綺麗めなカジュアルファッションの外しに使うもよし、着回しは無限です。是非どうぞ。いくつか小さい汚れやシミがございますが着て見た感じあまり目立ちません。サイズ表記L着丈(襟下から裾)69cm身幅56cm袖丈(脇下の生地が変わってるところから)52cm多少の誤差は生じます。なにか気になる点がありましたら是非コメントでお気軽にどうぞ。
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