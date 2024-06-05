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【◎美品】 YONEX テニスバッグ•ラケットバッグ　ピンクシューズポケット付き
商品番号 U62098269684
商品名

【◎美品】 YONEX テニスバッグ•ラケットバッグ　ピンクシューズポケット付き
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【◎美品】YONEXテニスバッグ•ラケットバッグ　ピンク\u0026ホワイト　シューズポケット付き軟式でも硬式でも使用可能なテニスバックです　^-^コンパクトで、ラケット、シューズ、財布、小物など全てこの1つのバックに入ります^^中に仕切りを作れる構造になっているので、ラケットを入れたり、他のものを入れたり使い分けができます^^多少使用感はありますが、まだまだ使えます^^部活動なのでラケットバッグが必要になった方にお勧めします！【内容】•センターポケット収納①　テニスラケット2本収納可能（4本収納可）•センターポケット収納②　着替えやタオル収納可•シューズポケット1カ所•サイドポケット①②　財布や携帯などの小物を収納その他硬式ラケット、軟式ラケットの取り扱いもありますので、ご覧いただければと思います^^セットでのご購入の場合多少のお値引き可能です！※中古品につき、キズ・剥がれ等ある旨ご了承の上ご購入処理をお願いします。　（傷等は写真にてご確認の上ご購入判断お願いします）※在庫は本製品しかなく、早いもの順で対応させていただきますので、お求めの方はお早めにお願いします^-^#ヨネックス#初心者#HEAD#YONEX#BAbolaT#DUNLOP#SRIXON#Wilson#Prince#BRIDGESTONE#ラケット#初心者#軽量#美品
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