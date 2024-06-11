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あんスタ コスプレ Eve ユニット衣装 巴日和
商品番号 A19957333343
商品名

あんスタ コスプレ Eve ユニット衣装 巴日和
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あんスタEveユニット衣装(巴日和)です。室内スタジオ撮影にて3度着用しました。特に目立った汚れはありません。できるだけ小さく梱包しての発送となります。神経質な方は購入をお控え下さい。コミックランド製ジャケットLシャツMベストMネクタイ腰布チェーンイヤホンマイク(未使用)上記のものをお送りします。ズボンはつきませんのでご了承ください。
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