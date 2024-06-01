Prince エアロフィットゲームVIII AC

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商品詳細
カラー···ホワイト全体的に綺麗です！サイズ28.5センチアッパー素材：人工皮革＋エコ耐摩耗人工皮革（つま先部分）アウトソール素材：耐磨耗ラバーミッドソール素材：モールデッドEVA＋ツイストコントローラーDB＋ハイパーエナジーリアクションハード◎、クレー○、グラスサンド○付属品：TTアーチサポーターII（社）日本プロテニス協会オフィシャルシューズ、（財）日本ソフトテニス連盟公認シューズ生産国：中国
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