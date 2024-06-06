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【早い者勝ち】スリクソン　ZX5 ドライバー
商品番号 G69088782418
商品名

【早い者勝ち】スリクソン　ZX5 ドライバー
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 11,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■モデル：スリクソンZX5■シャフト：DiamanaZX50■フレックス：S■ロフト：10.5°■キックポイント：中調子松山英樹選手がマスターズで優勝したときのドライバーのzx5になります。もう生産しておりません。人気商品ですので、価格の変動がごさいますので、予めご了承ください。種類···ドライバー
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