【未使用】プリンス　ツアープロZ V 26.5cm ブラック　オールコート

プリンスのテニスシューズ「ツアープロゼット5CG」です。定価17,490円（税込）カラーはブラックで、サイズは26.5cmです。〝独自の最適設定でオフバランスを作らせない現代テニス対応の競技者向け安定ツアーモデル。NEWアウトソール”PMFSOLETOUR”がハムストリングに作用し、プレーヤーの力を最大限に引き出しパワーを伝える。〃デザインが気に入り通販で購入。試着したところ、自分の足には少し合わなかったため出品しました。（少し小さめに感じました）室内での試着のみ、未使用品です。フラッシュピンクの靴紐も付属しております。対応コート···オールラウンドサイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用



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