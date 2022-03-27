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読売ジャイアンツ　駒田徳広　江藤智　サイン入り
商品番号 K24092895928
商品名

読売ジャイアンツ　駒田徳広　江藤智　サイン入り
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···読売ジャイアンツカラー···オレンジ種類···レプリカユニフォーム読売ジャイアンツレプリカユニフォームです。元巨人軍、駒田徳広氏　江藤智氏の直筆サイン入りです。読売ジャイアンツ駒田徳広江藤智原辰徳坂本勇人菅野智之読売巨人軍
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駒田徳広 90シリ | SINNOSUKE Museum | MUUSEO 775479
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阿部慎之助 - Wikipedia
読売ジャイアンツ　駒田徳広　江藤智　サイン入り
⚾激レア⚾坂本勇人⚾61番⚾投げ入れ直筆サインボール⚾名球会⚾読売ジャイアンツ⚾
読売ジャイアンツ　駒田徳広　江藤智　サイン入り
⚾激レア⚾坂本勇人⚾61番⚾投げ入れ直筆サインボール⚾名球会⚾読売ジャイアンツ⚾
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