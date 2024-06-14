ホークス　球団創設70周年　本拠地九州移転20周年　記念メダル純銀　ソフトバンク

ホークス球団創設70周年本拠地九州移転20周年記念メダル材質：純銀規格：直径60mm重量：90ｇ製造：2008年ファンクラブ限定通し番号037購入金額不明(忘れました。ネットで調べても出て来ません。)当時、子がファンクラブに入っており購入しましたが、コレクション整理の為出品しました。外箱に入れたまま、環境の良い室内に保管してました。買ってすぐと、今回の出品前にしか箱を開けてません。飾ってないので、スタンドやメダルが入っている透明のケースも未開封。※我が家に喫煙者とペットはいません。白い箱の外側側面に子供が玩具のスタンプをおしたあとがあります。そこが気になる方はご遠慮下さい。また、スポンジのクッションの角が欠けてます。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス



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