バルセロナ サビオラ ユニフォーム ワールドカップ アルゼンチン ...

バルセロナのユニフォームです。サイズはMでサビオラのマーキングが入っています。元アルゼンチン代表でもあった選手です。今では販売していない希少なユニフォームとなっております。コレクションの為に購入しましたが整理のために今回出品します。古着になりますので神経質な方はご遠慮ください。お値引き交渉致します。カラー···レッドリーグ···ラ・リーガ



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