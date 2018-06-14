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バルセロナ　サビオラ　ユニフォーム　ワールドカップ　アルゼンチン
商品番号 V22049934649
商品名

バルセロナ　サビオラ　ユニフォーム　ワールドカップ　アルゼンチン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バルセロナのユニフォームです。サイズはMでサビオラのマーキングが入っています。元アルゼンチン代表でもあった選手です。今では販売していない希少なユニフォームとなっております。コレクションの為に購入しましたが整理のために今回出品します。古着になりますので神経質な方はご遠慮ください。お値引き交渉致します。カラー···レッドリーグ···ラ・リーガ
http://narcologia.ru/goods/cowpox768239.html
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