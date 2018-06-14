バルセロナ サビオラ ユニフォーム ワールドカップ アルゼンチン ...

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商品詳細
バルセロナのユニフォームです。サイズはMでサビオラのマーキングが入っています。元アルゼンチン代表でもあった選手です。今では販売していない希少なユニフォームとなっております。コレクションの為に購入しましたが整理のために今回出品します。古着になりますので神経質な方はご遠慮ください。お値引き交渉致します。カラー···レッドリーグ···ラ・リーガ
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