［廃盤］nanoforce 7s ナノフォース7s

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商品詳細
ナノフォースのラケットになります多少の使用感はありますが中折れなど故障はなくまだまだ使えると思いますガットも問題なく貼っているのですぐに使用可能です性別···レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/moped134868.html
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