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［廃盤］nanoforce 7s ナノフォース7s
商品番号 P46756894935
商品名

［廃盤］nanoforce 7s ナノフォース7s
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナノフォースのラケットになります多少の使用感はありますが中折れなど故障はなくまだまだ使えると思いますガットも問題なく貼っているのですぐに使用可能です性別···レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/moped134868.html
http://narcologia.ru/goods/update339495.html
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