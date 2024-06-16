ハタケヤマ HATAKEYAMA 硬式野球 キャッチャーミット 捕手用 451 ...

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商品詳細
#他のキャッチャーミットはこちらから状態・・・・・新品メーカー・・・ＨＡＴＡＫＥＹＡＭＡポジション・・捕手用革皮・・・・・天然革皮（ステアハイド）サイズ・・・・13 インチ(グローブの人差し指先端から土手先まで約33cm)カラー・・・・写真参考※グラブはデジカメで撮影しています。モニターの環境により、実際の商品のお色とは異なって見える場合があります。MADEINTAIWAN袋はありません。#ハタケヤマキャッチャーミット
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