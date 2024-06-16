ヤクルトスワローズ　長岡秀樹選手　サヨナラHR記念Tシャツ

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商品詳細
2023年5月5日対横浜DeNAベイスターズ戦長岡選手のプロ初サヨナラホームランを記念し、本人直筆のコメントがデザインされた、長岡秀樹サヨナラホームラングッズです3日間限定での販売品新品未開封未使用サイズ M野球チーム···東京ヤクルトスワローズ
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