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ヤクルトスワローズ　長岡秀樹選手　サヨナラHR記念Tシャツ
商品番号 L16567150203
商品名

ヤクルトスワローズ　長岡秀樹選手　サヨナラHR記念Tシャツ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年5月5日対横浜DeNAベイスターズ戦長岡選手のプロ初サヨナラホームランを記念し、本人直筆のコメントがデザインされた、長岡秀樹サヨナラホームラングッズです3日間限定での販売品新品未開封未使用サイズ　M野球チーム···東京ヤクルトスワローズ
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