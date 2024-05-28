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新品　バボラ　RPMラフ１２５　ブラック　６張セット
商品番号 Y88271483374
商品名

新品　バボラ　RPMラフ１２５　ブラック　６張セット
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RPM　ROUGH　１２５　ブラック　６張セット☆日本国内正規品耐久性とスピン性能を究めたラフ・バージョン。太さ：1.25mm長さ：12.0m材質：ポリエステル＋シリコン・コーティングテクノロジー：高密度ポリエステルカラー：ブラック個数：６張
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