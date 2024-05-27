エコリュック 中国地方限定カープ ファミリーマート コラボ

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商品詳細
野球チーム···広島東洋カープ商品名:エコリュックファミリーマートとカープのコラボ商品です。「広島東洋カープ」のチームカラーであるレッドを基調に配色し、カープのロゴマークをあしらった商品です。新品未使用、未開封品です。写真2枚目は中身の参考用の写真です。中国地方限定販売です。発送時には開封し、拡げた状態で送付致します
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http://narcologia.ru/goods/peroration930615.html
http://narcologia.ru/goods/preference598138.html
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