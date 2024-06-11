BBM 2023 阪神タイガース　未開封20パック

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野球チーム···阪神タイガース即購入可能です。未開封ボックスではありません。書店やカードショップやスタジアムイベントで買った物なのでなにが出るか分からない物です。それらの品物をまとめてた物です。なにが出ても了承できる方のみ購入願います。佐藤輝明藤浪晋太郎近本光司伊藤将司中野拓夢森木大智前川右京湯浅野球チーム···阪神タイガース森下翔太井坪陽生ミエセスノイジーケラー岡田彰布梅野隆太郎坂本誠志郎大竹耕太郎ビーズリー