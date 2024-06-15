新品　アディダス　サッカー　TANGO バッグパック 2　定価7689円

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アディダス、バックパック。スパイク用の独立したコンパートメントのほか、豊富なポケットでギアの整理が可能。バッグの外側にボール用ネットを装着可能。品質：ポリエステル100％サイズ：NS(27×50×18cm、29L)カラー：ブラック×ホワイト新品です。コンパクトに畳んで発送致します。