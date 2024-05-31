G400MAX　ドライバー　名器

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商品詳細
ロフト10.5使用に伴う擦り傷や若干の塗装ハゲはございますが全体的にキレイな方かと思います。丁寧に写真を取りましたが確認したい角度などありましたらお申し付けください。説明誤りがあるかもしれませんが現状優先でお願いいたします。写真をよくご覧くださいシャフト PING ALTACB55 フレックスS付属品 ヘッドカバー 専用レンチ利き手...右対象...メンズ種類...ドライバー
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