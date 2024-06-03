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藤浪晋太郎　プリントサインボール
商品番号 M80255169036
商品名

藤浪晋太郎　プリントサインボール
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース2015年　最多奪三振の記念サインボールです。ケースに入れたままで飾っておりました。自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。
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