時計作家cota腕時計

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商品詳細
手作り時計作家cotaの、サン\u0026ムーンです。朝と夜で文字盤の絵柄が変わる仕組みになっており、太陽、猫、月が出てきます。数年使用したため、ベルト部分にダメージがあります(写真5枚目)。最後に電池交換したのは3年程前なので、現在は電池切れで動いていません。中古品にご理解頂ける方宜しくお願いします。#コタ#cota#時計作家#sun\u0026moon#クラシカル#レトロ#腕時計種類···腕時計
http://narcologia.ru/goods/organization904862.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis257944.html
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