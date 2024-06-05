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ヴィヴィアンウエストウッド　パスケース　キーチェーン付き
商品番号 Y63950040616
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　パスケース　キーチェーン付き
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に購入し、半年ほど利用しました。写真のようなすこしはげているところはありますが、あまり傷はありません。ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。
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