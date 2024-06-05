New...バナー台紙付き文字オーダー受付中。

★☆★☆★Baby...craft.girl★☆★☆★～文字クラフト〜。※オーダー前に商品説明を良くお読みいただき理解した上でオーダーお願いします。⭕New...バナー台紙付き文字⭕気になる方はぜひオーダー下さい！★内容★※漢字。※ひらがな。※カタカナ。※数字。※記号。※アルファベット。をバナー台紙に貼付けます。⭕どんな文字でもok。（画像2）あくまで例です。⭕バナー台紙の色指定ok！❌文字色は白のみ。★文字サイズ★☆一文字→1cm。（画像5）※サイズ限定です。★文字フォント★☆ポップ体のみ。↑1cmで小さくきれいにカットができるのがこの字体だけでした…★バナーサイズ★☆小→5cm。☆中→7cm。☆大→10cm。※3種類のみです。（画像4）★金額★☆1cm。一文字30円。（細かい作業のため）※バナー台紙は無料。※オーダー内容の誤字間違いが非常に多いです。トラブルの原因となりますので…くれぐれも誤字間違いがないように確認し時間に余裕を持ち落ち着いてオーダー内容のお返事を下さい。※文字のやり直しは追加料金になります。※作成後のキャンセルはお断り。※最近…文字作成出品者が多いです…なので新しく違うことを考えて見ました…文字も限界サイズに挑戦中。※その他質問がありましたらいつでもコメントください♪#クラフトパンチ#スクラップブッキング#ペーパークラフト#アルバム#プレゼント#ハンドメイド#誕生記録#ベビー#幼稚園#保育園#学校#卒園#卒業#文字#バナー



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