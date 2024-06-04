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ハンドメイド、トートバッグ、パッチワーク
商品番号 G51450085878
商品名

ハンドメイド、トートバッグ、パッチワーク
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございますカラー···ベージュ素材···本革形···トートバッグ柔らかな革の生地です。口の所はゴムになってます。軽くて持ち運び楽です。一点物になります。素人のハンドメイドにご理解の程よろしくお願いします。縦30横35幅14トートバッグハンドメイドパッチワーク
http://narcologia.ru/goods/pompous584723.html
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