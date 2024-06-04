ハンドメイド、トートバッグ、パッチワーク

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございますカラー···ベージュ素材···本革形···トートバッグ柔らかな革の生地です。口の所はゴムになってます。軽くて持ち運び楽です。一点物になります。素人のハンドメイドにご理解の程よろしくお願いします。縦30横35幅14トートバッグハンドメイドパッチワーク
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