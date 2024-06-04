猫耳帽子 お花の耳当て ニット帽 ビーニー y2k 白猫 サブカル 原宿系

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猫耳帽子です。お花の耳当て帽子お花はしばってあるので取り外して他の所に付け替えられます。ふわふわを入れて編みました。他にもお花モチーフ付き、耳当て付き帽子、ひもなし、ひもあり、フェイクファー付きなどあります。オリジナルデザインです。とても可愛いので皆さんに被って頂きたいです(*^^*)サイズ縦約20〜23 横約29〜32など手編みですので個体差がありますサイズは参考にして下さい。ご了承の程ご購入お願い致します。ハンドメイドですのでサイズなど多少の誤差や写真と色の違いがありますがご理解ご了承の程ご購入お願い致します。★ご購入お支払い後にお作り致しますのでお手続きお願い致します。★お支払い後から発送までに1週間から10日程お時間頂いておりますのでご理解ご了承の程ご購入お願い致します。他にも色々出品していますので見ていってください(*^^*)#ゆーかりん猫耳帽子バケットハット猫耳ニット帽クロシェハットねこみみビーニー悪魔系グラニースクエアクラッシャーハットy2k黒猫帽子ハット地雷系小悪魔サブカル系小悪魔系猫犬ねこ手編みハンドメイド手編み帽子かぎ編み編み物手編み小物コスプレ原宿系お花モチーフy2kファッションy2k帽子サブカル系ファッション原宿系ファッション