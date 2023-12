Skoop On Somebody FC会報\u0026グッズ

SkoopOnSomebodyFCの会報21号~54号(2007.03~2015.10)、33冊あります。(39・40号は合併号)その他、FC継続特典など(写真5)(TAKEさんのフライヤーは傷みがあります)写真6のサインとメッセージは直筆のようです。ライブ告知などのお知らせも同封します。(写真無し)#SkoopOnSomebody#SOS



