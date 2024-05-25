九谷焼青郊造六角小鉢5個セット

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九谷焼工芸品九谷焼青郊造六角小鉢有名名品蔵の中に大切に保存していました。ビンテージです。使わないのでどなたかご利用下さいませ。長期保存です神経の細やかな方はご遠慮下さいませ完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。