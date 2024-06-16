飛騨 日進木工 2Pソファ 『tea for』 ベンチソファ nissin

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日進木工2Pソファ『teafor』サイズ：(約)幅118×奥行63×高さ74cm 座面高さ38cm多少のキズはありますが比較的キレイな状態かと思います。クッションのヘタリもありません。伝統技術を生かしながら、現代の生活に合うモダンスタイルの家具をつくりたい。それが昭和21年の創業以来、一貫して掲げてきた日進木工のコンセプトです。良材を厳選し、確かな技術を持つ職人の手で最後まで丁寧に仕上げる。追求するのは「360度どこから見ても美しいデザイン」、日進木工の家具はシンプルなデザインですが、その中には「品質」という大きなメッセージがこめられています。中古の現状品になりますので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。たのメル便での発送になります。ご住所等のお間違いに注意お願いします。引取りも歓迎です。送料分お安くさせて頂きます。また、お近くでしたら当方の方でお安く配送させて頂きますのでコメントよりお願い致します。#日進木工#浜本工芸#カリモク#マルニ#キツツキ#飛騨産業＃飛騨の家具#ヴィンテージ家具