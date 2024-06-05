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ル・クルーゼ　プレートセット
商品番号 E88695087001
商品名

ル・クルーゼ　プレートセット
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用のミニラウンドプレートセット豆皿サイズのプレートの5枚セットです。取り皿や醤油皿にはもちろん、プチケーキなどのデザート皿として万能サイズのプレートです。定価6600円直径12cm高さ2cm重量180g×5【対応機器】電子レンジオーブン食器洗い機冷蔵・冷凍圧力なべ蒸し器お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
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