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中国磁都徳化 艺瑾堂 白磁急須 ミニサイズ
商品番号 X67771760639
商品名

中国磁都徳化 艺瑾堂 白磁急須 ミニサイズ
ブランド名 チャイナタウンマーケット
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···急須、茶器/抹茶碗素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···その他焼き物皿/プレート形状···丸中国有名な陶磁器都　徳化　特有な白磁土から精製し、伝統技法を用いって作り上げた白磁器。光を当てると透き通って見えます多様な中国茶を楽しめます容量:300ml
http://narcologia.ru/goods/mobilehome653643.html
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