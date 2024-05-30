中国磁都徳化 艺瑾堂 白磁急須 ミニサイズ

カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···急須、茶器/抹茶碗素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···その他焼き物皿/プレート形状···丸中国有名な陶磁器都 徳化 特有な白磁土から精製し、伝統技法を用いって作り上げた白磁器。光を当てると透き通って見えます多様な中国茶を楽しめます容量:300ml



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