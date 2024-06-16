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SÖDERHAMN ソーデルハムン 3人掛けコンパト　カバーのみ
商品番号 N10565894259
商品名

SÖDERHAMN ソーデルハムン 3人掛けコンパト　カバーのみ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーのみです。まるごと全て揃ってます。今年（2023年）購入のものなのでキレイです。よろしくお願いします（╹◡╹）SÖDERHAMNソーデルハムン3人掛けコンパクトソファセクション,ヴィーアルプベージュ/ブラウンカバーサイズ···3人掛け用
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