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ファイヤーキング　ムーンストーン　キャンディディッシュ
商品番号 I59606954356
商品名

ファイヤーキング　ムーンストーン　キャンディディッシュ
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキング（ち-25）ムーンストーンキャンディディッシュ取手付き美品！サイズ約16.5×19cm高さ約6cm珍しい取手付きです。使いやすく、可愛いサイズ感。アメリカで購入しました。目立った割れ、かけはございません。状態はとても良いです。アンティークにご理解、ご興味のある方のご購入をお待ちしております。自宅保管につき、細かいところが気になる方はお控え下さい。♯ミルクグラス♯ファイヤーキング♯Ｄハンドルマグ♯アンティーク♯キャセロール
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