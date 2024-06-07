ファイヤーキング　ムーンストーン　キャンディディッシュ

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商品詳細
ファイヤーキング（ち-25）ムーンストーンキャンディディッシュ取手付き美品！サイズ約16.5×19cm高さ約6cm珍しい取手付きです。使いやすく、可愛いサイズ感。アメリカで購入しました。目立った割れ、かけはございません。状態はとても良いです。アンティークにご理解、ご興味のある方のご購入をお待ちしております。自宅保管につき、細かいところが気になる方はお控え下さい。♯ミルクグラス♯ファイヤーキング♯Ｄハンドルマグ♯アンティーク♯キャセロール
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