スターバックス ★ ハロウィン キャットテイル ストラップ サニーボトル

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商品詳細
★予めご了承ください★・早い者勝ち！別の方と交渉中やコメントを頂いている最中でも、先にご購入頂いた方を優先させて頂きます。・専用ページをお作りした場合でも、別の方が先にご購入した場合はそちらが優先になります。・プレゼントにピッタリ！スタバタンブラーꔰꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꗥꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔰ黒猫のモチーフをデザインしたサニーボトル。黒猫の“しっぽ”をイメージしたふわふわのストラップ（取り外し可能）が付いています。・新品未使用・500ml・プラスチック製タンブラー・スタバ正規品(偽物は取り扱いしません。)・その他：商品の性質上、細かな擦れ等がある場合があります。・カメラやPCの環境、光の加減等で多少商品写真色の違いがある場合がございます。#Starbucks#スターバックス#スタバ#タンブラー#マグ#韓国#中国#台湾#日本未発売#海外限定品a587
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