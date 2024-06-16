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ニトリ二人掛けソファ
商品番号 C97275011009
商品名

ニトリ二人掛けソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリの2人掛け合皮ソファ（Nシールドステイン2KDDBR）となります。購入してしばらく使用していましたが、部屋に合わないため出品します。定価▶34,900円カラー▶ダークブラウンサイズ▶幅134×奥行80×高さ80cm素材▶合成皮革重量▶約22kg座面高▶約44cm木製手すり部分に小さなスレ傷があります。詳しくは画像をご覧ください。その他は目立った汚れなく、まだまだお使い頂けるかと思います。梱包発送ためメル便での発送となります。中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。
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