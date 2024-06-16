

ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ



ニトリ二人掛けソファ ニトリ二人掛けソファ

ニトリの2人掛け合皮ソファ（Nシールドステイン2KDDBR）となります。購入してしばらく使用していましたが、部屋に合わないため出品します。定価▶34,900円カラー▶ダークブラウンサイズ▶幅134×奥行80×高さ80cm素材▶合成皮革重量▶約22kg座面高▶約44cm木製手すり部分に小さなスレ傷があります。詳しくは画像をご覧ください。その他は目立った汚れなく、まだまだお使い頂けるかと思います。梱包発送ためメル便での発送となります。中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。