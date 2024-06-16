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パレットベッド　エムール　ダブルサイズ　開封済み未使用
商品番号 D80264653678
商品名

パレットベッド　エムール　ダブルサイズ　開封済み未使用
ブランド名 エムール
特別価格 税込 9,936 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年5月に購入しましたが、使うことなく不要になったため出品します。コンパクトに収納でき、軽いです。また、スタッキングできます。自由に組み換えができ、棚やテーブル、椅子などにも使用できます。木の香りがします。ダブルで使えるよう、8枚+4枚で購入しました。ベッドとして並べると200×200になります。1枚が幅50cm×奥行き50cm×高さ10cmです。段ボール箱2箱で送ります。9/191割引いたしました。
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