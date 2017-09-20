VOX AC2 ミニアンプ

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ご覧頂きましてありがとうございます。VOXAC2ミニアンプになります。使用頻度が少なくなっていましたのでお探しの方にお譲りしたいと思い出品しました。目立った汚れや傷電池ボックス内の液漏れはありませんが中古品になりますのでご理解頂ける方にご検討頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。※出品物は本体と説明書になります#ミニアンプ#ギター#voxアンプ種類···その他アンプ