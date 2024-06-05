アンティークカップ\u0026ソーサー ウィリアムロウ　伊万里 デミタスカップ

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本日のみこちらのお値段です！ご覧いただき、ありがとうございます。アンティークのデミタスカップです。イギリス製ウィリアムロウとなります。伊万里模様の縁取り、金彩ハンドルがシックな作品です。ソーサーに溝がある珍しいタイプのセットです。サイズカップ5.3×5.2cmソーサー11.1cm【アンティーク、ヴィンテージについて】経年のあるお品物となります。現在のように確立された生産ラインはなく、手作業の工程も多く含まれます。現行品に見られない黒点、歪み、色飛び、窯跡などが見受けられる商品もございますので、気になる箇所がございましたら、気軽にご質問くださいませ。稀少品を出品しているため、お値段の交渉はお受けしておりません。同梱のご希望の際は送料と気持ちお値段に反映させていただきますので、お声かけください。検索用アンティークアンティークカップティーカップティーセットティートリオコールポートコウルドンミントンロイヤルウースターサルグミンヌ蚤の市高級食器