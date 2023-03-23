カレル・チャペック　マグカップ　4個　セット

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商品詳細
カレルチャペック マグカップ4個セット未使用とってもかわいいデザインです。マグカップ4つ同じ大きさです。サイズ高さ約7㎝ 飲み口直径約7㎝お店ではないので未使用品でも中古のご理解でお願いいたします。他にもカレル・チャペック出品中☆
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