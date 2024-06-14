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- 【釜師 般若勘渓 釜師 増山馨鉄】 唐銅 朝鮮風炉釜 共箱 茶器 茶道具
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商品詳細
【釜師般若勘渓釜師増山馨鉄】唐銅 朝鮮風炉釜共箱茶器茶道具◆商品の状態◆こちらの商品は中古品となります。銅特有の青錆等があるほか、軽微なすり傷や汚れがございますがとても情趣ある一品です。コンディションにつきましては併せまして添付画像ご確認ください。◆メンテナンス項目◆簡易除菌・クリーニング済み。◆付属品◆唐銅朝鮮風炉本体、茶釜、灰、共布、共箱となります。添付画像内のものが全てです。※水濡れ・衝撃等に備え、厳重梱包にてお届けします。★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、ご購入お願い致します※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。※こちらの商品は1点物となります。※あくまで中古品となりますので極度に神経質な方はご購入お控えくださいm(__)m【ネットより引用】■外寸：高350×横300×奥300mm 7.5kg ・風炉：高210×横300×奥300mm 5.0kg ・茶釜：高180×横200×奥200mm 2.5kg■古作釜の研究を続けるほか、宮内庁からの依頼を受けて正倉院供物の複製を制作し、轆轤（ろくろ）による加工や銅と錫の合金である砂張（さはり）の鋳造を得意とする般若勘渓の風炉と、高岡銅器で有名な富山県高岡市の釜師で鋳物師の末裔である増山馨鉄の茶釜です。Y23081703種類...茶道具
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