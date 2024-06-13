インテックス エアベッド クイーンサイズ 送料込

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商品詳細
インテックスのエアベットクイーンサイズになります。収納袋付きアメリカで購入しました。日本のコンセントでも使用できています。コンセントに差し込んで、スイッチを入れれば膨らみます。空気を抜く時も丸のレバーを反対に回せば電動で抜けて便利です。数ヶ月使っていました。毎日ではありません。上にマットを敷いて使っており、汚れ等はありません。引越しに伴い、使用する場所が無くなってしまった為出品します。箱は写真の通り多少破損があります。サイズ···クイーン
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