[美品]カリモク60 1シーター　タープブルー

閲覧いただきありがとうございます。商品の状態は私観ですがかなり綺麗かと思います。非喫煙、ペット無しです。写真の角度や光の角度などによって写っていない傷やシワがあるかと思いますので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。左背面の脚の下部に目視でわかる小さな擦り傷があります。写真10枚目をご覧下さい。写真11枚目は引きで撮りました。写真12目位引いて見るとほとんど気にならないくらいの箇所です。気になる方はWATCOオイルなどを少し塗ると目立たなくなるかと思います。この部分の写真を追加して欲しいなどの希望があれば追加致しますのでお声がけください。直接受け渡しが可能であればお値引き致します。もしご希望の配送方法があればご提案いただけたらと思います。商品ご購入後の返品及びクレームはご遠慮下さい。よろしくお願い致します＊テイスト···ナチュラルカラー···ブルー主な張り地···布・ファブリック



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