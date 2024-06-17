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GMGH105A○de angeli イタリア製 1人掛けソファ シングルソフ
商品番号 W27678319913
商品名

GMGH105A○de angeli イタリア製 1人掛けソファ シングルソフ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMGH105A○deangeliイタリア製1人掛けソファシングルソファアームソファ応接本革グレークラシックヴィンテージモダン約30万□□商品説明□□deangeliイタリア製1人掛けソファ約:実寸サイズ（mm）w870×d950×h910×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Dランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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