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SWAROVSKI ハリネズミ　大　ヒゲ付き　クリスタル　廃盤品
商品番号 E76185593911
商品名

SWAROVSKI ハリネズミ　大　ヒゲ付き　クリスタル　廃盤品
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

両親がオーストリアに旅行に行った際、購入してきたスワロフスキーです。実家に飾ってありました。カケ、キズなどはなく、状態は綺麗です。◾️廃盤品ハリネズミです。◾️ファセットを施したトゲが特徴です。◾️スワロフスキー正規品（刻印アリ）　　高さ……５cmほど（針を含む）　　シリーズの大きいほうです。　　箱なしです。（本体のみ）◾️オーストリア製ご購入前にプロフィールをご一読下さい。※他に\"スワン\"も出品しています。#ハリネズミ#フィギュア#スワロフスキー#置き物#アート#美術品#ガラス#廃盤品#レア#1987年#BUYEE#素材···クリスタル#高さ···～19.9cm
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