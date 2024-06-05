SWAROVSKI ハリネズミ　大　ヒゲ付き　クリスタル　廃盤品

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両親がオーストリアに旅行に行った際、購入してきたスワロフスキーです。実家に飾ってありました。カケ、キズなどはなく、状態は綺麗です。◾️廃盤品ハリネズミです。◾️ファセットを施したトゲが特徴です。◾️スワロフスキー正規品（刻印アリ） 高さ……５cmほど（針を含む） シリーズの大きいほうです。 箱なしです。（本体のみ）◾️オーストリア製ご購入前にプロフィールをご一読下さい。※他に\"スワン\"も出品しています。#ハリネズミ#フィギュア#スワロフスキー#置き物#アート#美術品#ガラス#廃盤品#レア#1987年#BUYEE#素材···クリスタル#高さ···～19.9cm