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ビンテージ　人形　金属　インテリア　 置物　カナダ　工芸品　美術品　D1
商品番号 S11679274630
商品名

ビンテージ　人形　金属　インテリア　 置物　カナダ　工芸品　美術品　D1
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金属製カナダ人形のビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　カナダ　人形　金属　ピューター　置物　オブジェ　レトロ　九谷焼　有田焼　イングランド　Seagull　シーガル　錫製　フィギュリン　スウェーデン　オブジェ　インテリア　工芸品　七宝焼　景泰藍　モダニズム　柳宗理ハンドメイド　お洒落　海岸風　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　北欧　暮らしの道具　MoMA　99C13H06203A3040
http://narcologia.ru/goods/stepchild843452.html
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