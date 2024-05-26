ビンテージ　人形　金属　インテリア　 置物　カナダ　工芸品　美術品　D1

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金属製カナダ人形のビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ カナダ 人形 金属 ピューター 置物 オブジェ レトロ 九谷焼 有田焼 イングランド Seagull シーガル 錫製 フィギュリン スウェーデン オブジェ インテリア 工芸品 七宝焼 景泰藍 モダニズム 柳宗理ハンドメイド お洒落 海岸風 アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 99C13H06203A3040